Türkiye'de Koronavirüs | 278 kişi daha hayatını kaybetti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 278 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 414 yeni 'hasta' olmak üzere, 20 bin 107 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 278 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 42 bin 465'e yükseldi.

251 bin 194 testte 20 bin 107 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 988 bin 089'a yükseldi.