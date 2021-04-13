Türkiye'de Koronavirüs | 273 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 59 binin üzerinde

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 273 kişi daha hayatını kaybederken, 2 bin 723'e 'hasta' olmak üzere 59 bin 187 yeni 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 248 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 34 bin 455'e yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 59 bin 187 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 3 milyon 962 bin 760 oldu.

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