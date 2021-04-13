Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen illere göre haftalık yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını açıkladı. Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu. Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca açıklamasında "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2 aylık değişim durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Şubat, 2 Mart ve 6 Mart, 16 Mart, 20 Mart, 30 Mart, 3 Nisan ve bugün (13 Nisan) yayınladığı haftalık vaka dağılımı haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in değişimi şöyle:

İstanbul: 60,19 - 89,90 - 111,57 - 178,25 - 251,12 - 401,62 - 591,45 - 804,97

Ankara: 35,49 - 39, 84 - 54,83 - 68,53 - 107,99 - 184,29 - 272,79 - 419,06

İzmir: 44,39 - 53,42 - 66,47 - 78,75 - 111,41 - 156,48 - 218,88 - 304,07