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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 271 kişi daha hayatını kaybetti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi

06 Eylül 2021 21:04

"Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız."

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