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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 269 kişi daha hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 20 binin altında

05 Eylül 2021 20:03

"Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS olalım."

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