Türkiye'de Koronavirüs | 269 kişi daha hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 20 binin altında

Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük Koronavirüs tablosunu şu açıklamayla duyurdu:
"Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS olalım."