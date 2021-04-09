Türkiye'de Koronavirüs | 253 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 55 binin üzerinde!

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 253 kişi daha hayatını kaybederken, 2408 'hasta' olmak üzere 55 bin 791 yeni 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 253 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 33 bin 454'e yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 55 bin 791 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 3 milyon 745 bin 657 oldu.

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