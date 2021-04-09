Sağlık Bakanı Koca: İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, il sağlık yöneticileriyle bir araya gelmelerinin ardından Twitter'dan paylaşımda bulundu.

İstanbul'un kritik önemde olduğunu ifade eden Koca'nın açıklamaları şöyle:

"İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.

Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli."

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