Türkiye'de Koronavirüs | 243 kişi daha hayatını kaybetti; 27 bin 515 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 243 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 209 yeni hasta dahil olmak üzere 27 bin 515 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 17 bin 364'e, vaka sayısı ise 1 milyon 955 bin 680'e yükseldi. Öte yandan 243 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz."