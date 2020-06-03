Türkiye'de Koronavirüs | 24 kişi daha hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 867 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 609'a, toplam vaka sayısı 166 bin 422'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM."