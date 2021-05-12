Türkiye'de Koronavirüs | 232 kişi daha hayatını kaybetti, 13 bin 029 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 232 kişi daha hayatını kaybetti, bin 496 yeni 'hasta' olmak üzere, 13 bin 029 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 232 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 43 bin 821'e yükseldi.

228 bin 192 testte 13 bin 029 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 072 bin 462'ye yükseldi.