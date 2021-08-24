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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 230 kişi daha hayatını kaybetti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi

24 Ağustos 2021 20:29

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu şu notla paylaştı: 

"Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım."

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Sağlık Bakanı bir sonraki paylaşımında ise "Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız." açıklamasını yaptı. 

 
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