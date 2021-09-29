Türkiye'de Koronavirüs | 227 kişi daha hayatını kaybetti, 29 bin 386 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vefat ve vaka sayısını sosyal medya hesabından şu notla duyurdu:

"Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!"