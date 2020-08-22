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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 6 bin 102'ye, vaka sayısı 257 bin 32'ye yükseldi

22 Ağustos 2020 20:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1309 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 102'ye, vaka sayısı 257 bin 32'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak."

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