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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi hayatını kaybetti, 1233 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 996'ya, vaka sayısı 250 bin 542'ye yükseldi

17 Ağustos 2020 21:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1233 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 996'ya, vaka sayısı 250 bin 542'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor."

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