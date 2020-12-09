Türkiye'de Koronavirüs | En yüksek günlük can kaybı açıklandı; 31 bin 712 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 213 yeni hasta dahil olmak üzere 31 bin 712 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 15 bin 531'e, hasta sayısı ise 558 bin 517'ye yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor. Öte yandan 217 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

TIKLAYIN: Bakan Koca: Vaka sayısı 1,5 milyon'u aştı