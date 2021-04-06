Türkiye'de Koronavirüs | 211 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 50 bin sınırında!

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 211 kişi daha hayatını kaybederken, 2003 'hasta' olmak üzere 49 bin 584 yeni 'vaka' tespit edildi. Açıklanan günlük vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 211 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 32 bin 667'ye yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 49 bin 584 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 3 milyon 579 bin 185 oldu.