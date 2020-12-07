Türkiye'de Koronavirüs | 203 kişi daha hayatını kaybetti; 32 bin 137 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 203 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 420 yeni hasta dahil olmak üzere 32 bin 137 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 15 bin 103'e, hasta sayısı ise 545 bin 711'e yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı:

"Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak."