Türkiye'de Koronavirüs | 196 kişi daha hayatını kaybetti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 196 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 128 yeni hasta dahil olmak üzere 31 bin 896 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 14 bin 705'e, hasta sayısı ise 533 bin 198'e yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor. Öte yandan ikinci kez kaydedilen 196 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim."