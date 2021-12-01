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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 196 kişi daha hayatını kaybetti, 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi

01 Aralık 2021 19:25

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu şu notla paylaştı: 
 
"Virüsler, gribe yol açan Influenza’daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19’da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın."
 
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