Türkiye'de Koronavirüs | 194 kişi daha hayatını kaybetti, 12 bin 171 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 194 kişi daha hayatını kaybetti, 1370 yeni hasta dahil olmak üzere 12 bin 171 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 22 bin 264'e, vaka sayısı ise 2 milyon 296 bin 102'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız."