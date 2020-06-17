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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 kişiye tanı kondu

Toplam ölü sayısı 4 bin 861'e toplam vaka sayısı 182 bin 727'ye yükseldi

17 Haziran 2020 19:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1429 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 861'e toplam vaka sayısı 182 bin 727'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız."

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