Türkiye'de Koronavirüs | 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1467 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 842'e toplam vaka sayısı 181 bin 298'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz. http://covid19.saglik.gov.tr"

Yoğun bakım hasta sayısında yüzde 10 artış var

Sağlık Bakanı Koca, yoğun bakım hasta sayısında yüzde 10 artış olduğuna dikkat çekerek, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz" ifadelerini kullandı.