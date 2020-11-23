Türkiye'de Koronavirüs | En yüksek günlük can kaybı açıklandı; 6 bin 713 yeni 'hasta' tespit edildi!

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 713 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 12 bin 511'e, hasta sayısı ise 453 bin 535'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı. 153 can kaybı, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin."