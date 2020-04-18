Türkiye'de Koronavirüs | 121 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 783 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 1890'a, vaka sayısı 82 bin 329'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs nedeniyle 121 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 3 bin 783 yeni tanı konduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 1890'a, toplam vaka sayısı 82 bin 329'a yükselmiş oldu. Bakan Koca ayrıca iyileşen hasta sayısının 10 binin üzerine çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde: