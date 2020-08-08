"Türkiye’de kadınların yarısı, erkeklerin 5’te 1’i obez"

Türkiye’de her beş erkekten birinin, kadınların ise neredeyse yarısının obez olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Yılmaz, "Obeziteyi estetik bir problem olarak algılamak büyük hata. Ölümcül hastalıklara yol açan obezitenin tedavisi, içerisinde cerrahinin de olduğu multidisipliner yaklaşımlarla mümkün" dedi.

Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Yılmaz, obezite cerrahisi hakkında açıklamalarda bulundu.



Türkiye’de son yıllarda giderek artan obezitenin vücutta birçok deformasyona yol açtığına değinen Op. Dr. Yılmaz, "Hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, tip 2 şeker hastalığı, şeker direnci, osteoartrit (romatizma), uyku apne sendromu, depresyon, karaciğer yağlanması, karaciğer sirozu, safra kesesi taşı, inme/felç, bir takım cilt hastalıkları, ruhsal hastalıklar, astım, kas ve iskelet sistemi sorunları, prostat, meme, rahim ve kolon kanseri gelişimi açısından obezite kanıtlanmış bir risk faktörüdür." diye konuştu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de obezitenin yükselişte olduğunu vurgulayan Op. Dr. Yılmaz, "Her şeyden önce yeme alışkanlığımızı değiştirmeli ve egzersizlerle bunu desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"400 milyon kişinin obezite sorunu var"

Dünyada 1.6 milyar fazla kilolu kişi mevcut olmakla birlikte bunların 400 milyonunun obez olduğunu belirten Yılmaz, "Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de erkeklerin beşte birinde yani nüfusun yüzde 21’inde, kadınların yarıya yakını, diğer bir deyişle yüzde 44’ünde obezite belirlenmiştir.



Yaygın olarak görülmesinin yanısıra giderek artış göstermesi, çok sayıda yandaş hastalıklara sebep olması nedeniyle önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Günümüzde aşırı şişmanlık (morbid obezite) hastalığı, cerrahi ya da endoskopik olarak etkili bir biçimde tedavi edilebilmektedir. Obezite tedavisi birçok hastanın yaşam süresini ve kalitesini artırmaktadır" şeklinde konuştu. (DHA)