Türkiye'de kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor

TÜİK'in, "İstatistiklerle Kadın 2020" çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin 41 milyon 915 bin 985 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 41 milyon 698 bin 377 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresi ülke geneli için 78,6 yıl, erkeklerde 75,9 ve kadınlarda 81,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.

Sağlıklı yaşam süresi, belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanır. Hayat tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; sıfır yaşında bulunan bir kişi için sağlıklı yaşam süresi, Türkiye'de toplamda 57,3 yıl, kadınlarda 55,4 yıl ve erkeklerde 59,1 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3,8 yıl daha uzun olduğu görüldü.