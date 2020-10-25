"Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?", "Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?" sorularına yanıt veremeyen MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin stüdyoyu terk etti

MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin katıldığı "Sorgu Sual” programında “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?", "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına yanıt veremeyince stüdyoyu terk etti.

“İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?”, “Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?” sorularına cevap veremedi. Şahin, stüdyoyu terk etti.

Pandemi döneminde yaptıkları doğum günü partisiyle eleştirilen Şahin, “Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?” sorusuna “Pas” yanıtını verdi. Şahin, “Her insan gibi hassasız bu konuda ama bir şekilde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz sonuçta. Pandemi sürecinde yanlış yaptığım bir şey görmüyorum. Çünkü her insan gibi ben de 4 ay boyunca Miami’deydim, ben de evden çıkmadım” dedi.