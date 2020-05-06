Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta taburcu oldu

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan Abidin Aybar (58), 38 gün sonra taburcu edildi. Aybar, kendisinin de immün plazma bağışlayacağını söyledi.



Kentte 30 Mart'ta rahatsızlanan, Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Aybar, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Aybar'a, 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı.

Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Aybar, 15 Nisan'da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı. Yapılan son testlerle Koronavirüs'ü yendiği belirlenen Aybar, 27 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı. Tamamen iyileştiği belirlenen Aybar, 38 gün sonra bugün hastaneden taburcu edildi.



Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastanın 30 Mart'ta hastanelerine başvurduğunu hatırlatarak, "Ülkemizin bu salgın ile mücadelesi tüm dünyaya örnek oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ilaca bu kadar çabuk ulaşamıyorsunuz. İstediğimizde ilaca anında ulaştık, hastanemizde ülkenin en büyük aferez ünitelerinden biri olması nedeniyle immün plazmada hiçbir zorluk çekmedik" dedi.

"Ben de bağışta bulunacağım"

38 gün süren tedavinin ardından taburcu olan Abidin Aybar ise "Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Onların sayesinde yüzde 50 şansımı kullanarak tekrar hayattayım. Buradan tüm hastalarımıza seslenmek istiyorum. Devletimizin talimatlarına harfiyen uysunlar, evlerde kalmalarını istiyorum. Plazma bağışı sayesinde sağlığıma kavuştum, tabi ki ben de plazma bağışında bulunacağım" diye konuştu.



Abidin Aybar, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek, evine gönderildi.