Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının ardından görüştüğü kişileri not alıyor; liste 8 bin kişi oldu!

Van'da yaşayan ve Koronavirüs salgını nedeniyle gün içinde görüştüğü herkesi not alan Bülent Menteşe, özellikle yakın temas kurduğu kişileri kaydetmeyi sürdürüyor. Menteşe 1 yıldır yaklaşık 8 bin kişiyi not aldığını söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs'ün ülkede tespit edildiğini duyurmasının ardından gün içinde görüştüğü, 2 metre mesafesinde olduğunu bildiği herkesi not almaya başladı.



Sabah evden çıktıktan sonra görüştüğü kim varsa tarih ve saatiyle birlikte kaydeden Menteşe, bu yöntemin olası enfekte durumunda karantina için büyük önem taşıyacağını söyledi.

"Neredeyse bir yıl oldu ve yaklaşık 8 bin kişiyle görüştüm"

Bülent Menteşe, yaklaşık 1 yıldır yakın temas kurduğu kişileri not almayı sürdürdüğünü belirterek, "Pandemiyle birlikte not almaya başladım. Kontakta olduğum, yakın mesafedeki kişileri defterime not ediyorum. Neredeyse 1 yıl oldu ve yaklaşık 8 bin kişiyle görüşmüşüm. Amacım hem not ettiğim insanların sağlıkları hem de herhangi bir enfekte olma durumunda hem benim ailemin hem de görüştüğüm kişilerin daha çabuk ulaşılabilir olması" dedi. (DHA)