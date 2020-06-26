Türkiye'de ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan bir kişi doğum yaptı

Antalya'da 9 yıl önce rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, Türkiye'de ilk kez kadavradan rahim nakli yaparak başarıya ulaştı. Bir erkek bebek annesi olan Derya Sert'e tüp bebek operasyonu, Prof. Dr. Mustafa Bahçeci başkanlığındaki Bahçeci Sağlık Grubu ekibince yapıldı.

Antalya’da 2011 yılında rahim nakli yapılan ve tıp literatürüne giren Derya Sert (32), 9 yılın ardından ilk bebeğini 4 Haziran'da kucağına aldı. 2009 yılında 23 yaşındayken bir dizi operasyon geçiren Derya Sert'e, kadavradan alınan rahim, aday 45 kişi arasında doku grubu ve diğer testleri tam uyunca, 8 Ağustos 2011 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakledildi.



Prof. Dr. Mustafa Bahçeci: Gurur duyuyorum

Derya Sert'e tüp bebek operasyonu, Bahçeci Sağlık Grubu uzmanlarınca yapıldı. Toplantıya katılan Bahçeci Sağlık Grubu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, "bir Türk vatandaşı olarak böylesine önemli bir süreçte yer almaktan gurur duyduğunu" söyledi. Prof. Ömer Özkan ile 4,5 yıldır çalıştıklarını anlatan Prof. Bahçeci, şöyle devam etti:



"Bu süreç içerisinde bir dizi deneme yaptık. Eksikliklerin neler olduğunu saptadık. Son dönemde embriyo transferi yaptık. Kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleriyle hasta için en uygun tekniği tespit ederek uyguladık. İyi kalitede genetik tanımlaması yapılmış tek bir embriyoyu transfer ettik. 4 Haziran'daki doğumla, emeklerimizin karşılığını gördük. Süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Prof. Dr. Ömer Özkan: Dünyadaki ilk başarılı nakil



Rahim nakli operasyonunu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da "Bebek 28 haftalık ve 760 gram olarak doğdu" dedi. Özkan, dünyadaki ilk başarılı rahim nakli ameliyatını gerçekleştirdiklerini, daha önce Suudi Arabistan'da yapılan operasyondan sonra rahmin 99 gün sonra alındığını söyledi.

Dünyada ilk kez başarıyla yapılan rahim naklini ekbiyle birlikte gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan şunları söyledi:



"Dünyada önemli tepkiler topladı. Avrupa ve Japonya'dan Endonezya'sına kadar birçok merkezden ziyaretler oldu. Biz de bilgi birikimlerimizi, teknik desteğimizi onlara yansıttık. Hem klinik literatüründe, hem de canlı olarak sunumlarımızı yaptık. Sonraki süreçte hocamızın da bahsettiği gibi gebeliklerimiz oldu. Ama hem hastayı sıkmayacak şekilde, hem de biz literatüre katkımız olacak şekilde çalışmaya devam ettik. Önemli çalışmalar oldu. En son yaptığımız transferden sonraki durumdan sonra da bugün mutlu bir şekilde karşınızdayız. Ben özellikle bizi o süreçte, daha dünyada yapılmamış nakile izin veren Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Bize her türlü alt yapıyı ve teknik desteği verdiler. Ayrıca Derya Sert'e de bize olan inancından dolayı teşekkür etmemiz gerekiyor. Bize inandı ve mutlu bir şekilde bugünleri gördük. Derya Sert 4 Haziran'da anne oldu, 28 haftalık ve 760 gram doğurttuk."



Bebeğin sağlık durumu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Hakan Ongun da, "Bebeğimiz 28 hafta olarak 760 gram doğdu. Şu anda 22 günlük ve 910 gram. Doğduğu andan itibaren hiç entübe olmadı. Şu anda yeni doğan ünitesinde destek tedavisine devam ediyoruz. Anne sütüyle ve sonda aracılığıyla beslenmeye devam ediyor. Büyümesine, gelişmesine tüm yeni doğan ekibi olarak destek olmaya çalışıyoruz, takipteyiz" diye konuştu.

Derya Sert'e ilk embriyo transferi 31 Mart 2013'te yapıldı, ancak hamileliğin 8'inci haftasındaki kontrolde, embriyo kalp atışlarının izlenememesi üzerine gebelik sonlandırılmıştı.