TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Önlemleri Komisyonu raporuna göre Türkiye'de her 3 kişiden 1’i obez.

TBMM'de, “Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Alınacak Önlemler'' konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu tehlikeye bir kez daha dikkat çekti. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, bu konunun halk sağlığı sorunu olduğu vurgulandı. Raporda şu görüşler yer aldı:

İstanbul'da obezite oranı yüzde 30

Obez ve fazla kilolularda, hipertansiyon, şeker, kardiyovasküler hastalıklar, uyku apnesi, astım, depresyon ve diğer psikolojik bozukluklar ile kanser hastalıkları da tetiklenmektedir. Obezitenin doğudan batıya gidildikçe arttığı görülmüştür. Türkiye'de obezitenin en yüksek görüldüğü bölgeler yüzde 37,5 ile Batı Karadeniz, yüzde 36,9 ile Orta Anadolu; en az görüldüğü bölgeler ise yüzde 24,2 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 24,5 ile Orta Anadolu'dur. İstanbul'da obezite oranı ise yüzde 30,7'dir. Nüfusun yüzde 34'ü aşırı kiloludur. Bu oran erkeklerde yüzde 39,9, kadınlarda ise yüzde 27,6.

"İnsanlık giderek daha az hareket etmekte"

Obezite yüksek kalorili besinlerin aşırı tüketilmesi ile doğmaktadır. Obezite hastaları temel ihtiyaçlarını karşılamalarına rağmen gereksinimlerinin çok ötesinde aşırı yemek tüketimine ve yanlış beslenmeye devam ederler. İnsanlık giderek daha az hareket etmekte ve giderek daha fazla kalori içeren besinler tüketmektedir. Akıllı cep telefonları, televizyon, bilgisayar, tablet, asansörler, arabalar, uzaktan kumandalar gibi yaşamımıza girmiş ve hareket süremiz kısalmıştır. Hayatı kolaylaştıran bu faktörler fiziksel aktivitenin azalmasına neden olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü 2018-2019 yılı obezite verilerine göre, Türkiye'de her 3 kişiden 1'i obezdir. OECD ülkelerinde, obezite kaynaklı hastalıkların tedavisi, toplam sağlık harcamalarının yüzde 8,4'ünü oluşturmaktadır.

Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha fazla

Rapora göre, fiziksel aktivite azlığı, yüksek doğum sayısı, emzirme dönem ve doğumlar arası sürenin kısa olması, psikolojik sorunlar, düşük gelir ve düşük eğitim düzeylerinin obezite üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu düşündürmektedir. Kadınlarımızda obezite oranı yüzde 39,1, erkeklerde yüzde 24,5'dir.

Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncüyüz

OECD ülkelerinin verdiği erişkin nüfustaki obez oranı yaklaşık yüzde 19,5-20. Türkiye, bunun üzerinde ve dünyada 4'üncü, Avrupa'da 1'inci sırada yer alıyor. Ülkemizde çocuklar 6–8 saat bilgisayar, televizyon karşısında. Bunu erişkinler için de söylemek mümkün.

Obezite nedir?

Obezite (aşırı şişmanlık), vücutta sağlığı bozacak şekilde aşırı miktarda yağ birikmesidir. Yağ oranının yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının % 25'in, kadınlarda ise % 30'un üstüne çıkması obeziteyi oluşturur. Fazla kilo ile aşırı şişmanlık farklı görüşlerdir.