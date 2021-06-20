Türkiye'de göçmenler ve mülteciler aşıya erişebiliyor mu?

Türkiye'de kayıtlı bir şekilde yaşayan herkes Koronavirüs aşısı hakkına sahip. Ancak göçmenler ve mültecilerin aşıya erişiminde yaşam koşulları, sağlık okur-yazarlığı, dil bariyeri gibi sorunlar yaşanıyor.

Koronavirüs salgınında yaygın aşılama aşamasına gelindi. Türkiye'de nüfusun üç milyonu aşan bir kısmını oluşturan kayıtlı göçmen ve mülteciler de Koronavirüs konusunda vatandaşlarla aynı sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Yani Türkiye'de kayıtlı bir şekilde yaşayan herkes, belirlenen kriterlere göre sırası geldiğinde aşı olma hakkına sahip.

Ancak göçmenlik/mültecilik koşullarında aşı hakkına erişim, hatta aşı hakkından haberdar olma açısından sorunlar da yaşanabiliyor. Yedi yıl önce İran'dan Türkiye'ye gelen S.G., birçok göçmen ve mülteci için geçerli olan dil bariyerinin önemli bir etken olduğunu belirtiyor.

DW Türkçe'ye konuşan S.G., "Aşısını olan birçok kişi olduğu gibi, maalesef aşı olabileceğinden haberdar olmayanlar da var" diyor: "Haberdar olsalar, randevuyu internetten almak zorundalar. Telefonu olmayan, internete erişimi olmayan, hatta okuma-yazması olmayanlar var. Randevu sistemi bilmedikleri bir dilde. Birilerinin yardımıyla randevu alsalar, hastaneye gittiklerinde bu sefer Türkçe bir form doldurmaları gerekiyor. Tabii yaşayabilecekleri yasal sorunlar veya daha önce yaşadıkları ayrımcılık deneyimleri nedeniyle hastaneye gitmekten çekinenler de var."

Fars Khatab

"Haklarımızı bilmemiz gerekiyor"

Üç senedir Türkiye'de yaşayan Fars Khatab, sırası geldiğinde eşiyle birlikte gidip aşılarını olacaklarını söylüyor. Khatab 30 yaşında, gazetecilik yapıyor. Bir taraftan da Suriye'de 2011'de ara vermek zorunda kaldığı eğitimine İstanbul Üniversitesi'nde devam ediyor.

Aşı randevusu sisteminin Arapçası olmadığı için birçok kişinin dil sorunu yaşadığına dikkat çekiyor. "Türkiye'de Suriye televizyonları var, anadilimizde yayın yapıyoruz. Bu kanallarda sürekli oturum, çalışma, sağlık ve diğer konulardaki haklarımızdan bahsediyoruz. Başka bir ülkede yaşıyoruz, dolayısıyla haklarımızı bilmemiz gerekiyor" diyor.