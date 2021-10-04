"Türkiye'de 780 bin hektarlık alan sadece kâğıt üzerinde orman"

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüsrev Özkara, Türkiye genelinde toplam 780 bin hektarlık alanın sadece “kâğıt üzerinde” orman olarak gözüktüğünü söyledi.

Orman Bakanlığı’nın birçok biriminde çalışan 1999-2003 yılları arasında Milli Parklar Av-Yaban Hayatı Genel Müdürü, 2005-2008 yılları asında da ORKÖY Genel Müdürü olarak görev yapan, şu anda ise Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulunan Hüsrev Özkara, izin-irtifak yoluyla ormanların yok olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; “Ormanların hızla içi boşaltılıyor” diyen Özkara, 780 bin hektarlık alanın sadece “kâğıt üzerinde” orman olduğunu belirterek “Üstelik bu alanlar toplam 22.9 milyon hektarlık orman alanının içerisinde gözüküyor. Oysa 780 bin hektarlık alan artık orman değil. Üzerinde ya otel var ya taş ocağı ya da maden ocağı. Yapılaşma var” dedi. Özkara, anayasaya açıkça aykırı olduğu için bu alanların envanterde orman alanı dışına çıkarılamadığını vurguladı.

Ormanların hızla parçalandığına dikkat çeken Özkara’nın verdiği bilgiye göre, 2008’de 100 hektarla 999 hektar arasındaki orman alanı sayısı 11 bin 163’tü. 2019’da bu sayı 6 bin 427’ye düştü. Bin hektardan büyük orman sahalarının sayısı 1414’ten 1187’ye geriledi. 10 hektardan küçük orman sahalarının sayısı ise 55 bin 484’ten 121 bin 789’a çıktı.