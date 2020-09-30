Türkiye'de 52 bin 500 'lady' ve 'lord' yaşıyor

Türkiye'de, İskoçya'nın batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden 1 metrekarelik arazi alarak ‘lady’ ve ‘lord’ unvanına sahip olan 52 bin 500 kişi bulunuyor.

İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, lord ve lady unvanına sahip olabiliyor.

Sputnik'in aktardığı habere göre; uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimi almak amacıyla 11 yıl önce İngiltere'ye giden Fırat Kurtoğlu, İskoçya'ya yaptığı bir seyahat sırasında, bu ülkede hayata geçirilen arazi satışı projesinden haberdar oldu.

Kurtoğlu, ilk önce kız arkadaşına orijinal bir hediye vermek amacıyla 1 metrekarelik arazi satın aldı. Kız arkadaşına bu sayede lady unvanını kazandıran Kurtoğlu, daha sonra kendisi de aynı yöntemle arazi satın alarak lord unvanını elde etti.

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Kurtoğlu, 2012'de dünyanın en sıra dışı hediyelerinin satışını gerçekleştiren ‘siavenna.com'u kurdu.

Bu şirket üzerinden İskoçya'daki arazi satışlarına aracılık eden Kurtoğlu sayesinde Türkiye'de son 7 yılda 52 bin 500 kişi lord ve lady unvanına sahip oldu. Bu kişilerden 32 bini lady, 20 bin 500'ü ise lord.