Türkiye-Danimarka sanatsal buluşması Bursa'da

Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE ve Danimarka arasında, çocuk ve gençlik tiyatrosu alanında yıllardır süregelen işbirliğini pekiştirmeyi ve iletişim ağını genişletmeyi amaçlayan etkinlikler başladı.

22-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Assitej Türkiye ve Assitej Danimarka\'nın, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları\'nın katkılarıyla organize ettiği sanatsal buluşma Bursa\'da gerçekleştirildi. Etkinliklerle ilgili bilgiler veren Assitej Türkiye Genel Sekreteri Bilge Serdar, \"Projenin temel hedefi uzun yıllardır devam eden Danimarka ve Türkiye arasında çocuk ve gençlik tiyatrosu alanındaki işbirliğini pekiştirmek, netleştirmek ve güçlendirmek. 2-3 sene önce böyle bir fikirle yola çıktık. Bugün de bu projeyi gerçekleştirdik. Bugün ilk oyunumuzu sahneledik. İlk oyun Türkiye-Danimarka ortaklaşa çalışılan bir oyundu. Onun dışında Türkiye ve Danimarka\'dan oyunlar var. Türkiye ve Danimarka\'dan tiyatro ekipleri kendi oyunlarını, yaptıkları çalışmaları tanıtacaklar\" dedi. Serdar, etkinliklerin tümünün ücretsiz olduğunu kaydetti.

YOĞUN İLGİ VAR

Danimarka Sanat Kurumu Performans Sanatları Komite Başkanı (Danish Arts Foundation) Ditte Maria Bjerg ise etkinliklere ilginin çok yoğun olduğuna dikkat çekerek, \"Burada çocuk ve gençlik tiyatrosu alanında çalışan Danimarka\'dan ve aynı zamanda Almanya\'dan, İtalya\'dan, İran\'dan konuklar var. Bu etkinlikler esnasında karşılıklı bilgi değişimi, etkileşim olacak. Özellikle Avrupa\'nın içinde bulunduğu bu zor zamanlarda bu tip bir projeyi maddi olarak desteklemeyi istedik. Çünkü Danimarka\'da da büyük bir Türk topluluğu yaşıyor. Tiyatro açısından da karşılıklı etkileşimin olması önemli bizim için\" diye konuştu. Bjerg, Bursa\'daki gözlemleri sonrası ilerideki projeleri de destekleme adına ikna olduğunu dile getirdi.

22 YILDIR DEVAM EDİYOR

Projenin açılış toplantısında söz alan Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı Mali İşler Sorumlusu Hacer Özbek, çocuk ve gençlik tiyatroları kapsamında 22 yıldır devam eden Assitej projesinin bir yenisine imza attıklarını belirtirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Müdürü Ertan Akman da \"Danimarka, Bursalı gençler ve çocuklar için tiyatroda ayrı bir anlam taşıyor, bu projeler Türkiye\'de öncü oldu. Biz de aldığımız feyz ile çalışmalarımıza yön veriyoruz\" ifadelerini kullandı.

Assitej Danimarka Genel Sekreteri Louis Valentine de bu tarz etkinliklerin kendileri için çok önemli olduğunu ve gelecek yıllarda da bu desteklerle birlikte sürmesini dilediğini söyledi.



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