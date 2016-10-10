Türkiye, Counter Strike dünya şampiyonu oldu

Belgrad’da gerçekleşen 2016 CS: GO Dünya Şampiyonası’nın bu akşam oynanan final karşılaşmasında milli takım ile Arjantin ekibi karşı karşıya geldi. Türkiye, 2016 CS: GO Dünya Şampiyonu oldu.

GamexNow’da yer alan habere göre, yaşanan gecikmeler sebebi ile bo5 yerine bo3 formatında gerçekleşen final serisinin ilk maçı de_train haritasında oynandı. Maça oldukça enerjik başlayan Arjantin kısa sürede 11-0 gibi bir fark elde etti. Ancak milliler bu noktadan sonra toparlanarak üst üste kazandıkları raundlarla durumu 13-13 olarak eşitledi ve ilk haritayı 16-14 kazanmayı başardı.

Serinin ikinci maçı ise de_overpass haritasında oynandı.İkinci maça da tutuk başlayan milli takımımız, ilk maçta sergilediği geri dönüşü ikinci maçta gösteremedi. Arjantin de_overpass haritasını 16-5 kazanarak seriyi 1-1 eşitledi.

Serinin son maçı ise de_cbble’da oynandı. İlk iki maça kıyasla çok daha kontrollü bir oyun sergileyen millilerimiz son maçı 16-8 seriyi de 2-1 kazanarak 2016 CS: GO Dünya Şampiyonu oldu.