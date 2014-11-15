Türkiye çok hızlı yaşlanıyor



Türkiye’de yaşlı nüfusun oranı yüzde 7.7’ye çıktı. Türkiye, G. Kore’den sonra en hızlı yaşlanan ülke oldu. Yaşlı nüfusun yüzde 12’ye ulaşması halinde Türkiye, ‘yaşlı ülke’ kategorisine girecek.

Vatan'da yer alan habere göre, nüfusun 100 milyona çıkması için yapılan 3 çocuk çağrılarına rağmen doğurganlık hızı azalıyor ve yaşlı nüfusun payı artıyor. 65 yaş ve üzeri nüfusun toplamdaki payı yüzde 7.7’ye yükseldi. Yapılan projeksiyonlara göre 2023’te bu rakamın yüzde 10’ların üzerine çıkacak. Yaşlı nüfusun yüzde 12’ye yükselmesi halinde Türkiye; Japonya, İtalya ve İsveç’in de yer aldığı ‘yaşlı ülkeler’ kategorisine girecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gazi Alataş, Türkiye’nin Güney Kore’nin ardından dünyanın en hızlı yaşlanan ülkesi olduğunu belirterek, “Yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı bugün 7.7 seviyesinde. Mevcut trend devam ederse 2023’te bu rakam yüzde 10’ların, 2050’de yüzde 20’lerin üzerine çıkacak” dedi.



Alataş, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile sağlık hizmetlerindeki ilerlemenin insan ömrünü uzatan faktörlerin başında geldiğini belirterek, 20-25 yıl önce Türkiye’de 60 yaş civarındaki ortalama yaşam süresinin bugün 70 üstü yaşlara yükseldiğini vurguladı.

2050’de % 20’yi geçer

Türkiye’de ortalama yaşam süresinin yükselmesine rağmen doğurganlık oranın düştüğünü kaydeden Alataş, şunları söyledi: “Doğurganlık oranı düştüğü için Türkiye, Güney Kore’nin ardından dünyanın en hızlı yaşlanan ülkesi. Toplam nüfus içerinde yaşlı nüfusun oranı her geçen yıl artıyor. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı bugün 7.7 seviyesinde. Mevcut trend devam ederse 2023’te bu rakam yüzde 10’ların üzerine, 2050’de yüzde 20’lerin üzerine çıkacak. Bu oran birçok Avrupa ülkesinde yüzde 12 civarında.”



Alataş, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranın yüzde 12 olması halinde Türkiye’nin ‘yaşlı ülke’ kategorisine gireceği uyarısında bulundu.

Doğurganlık hızı düşüyor

Türkiye’de her aile için 3 çocuk çağrısı yapılırken, bunun tam tersi doğurganlık hızı düşüyor. TÜİK’in verilerine göre doğurganlık hızı 2012’de 2.09 çocuk iken 2013’te 2.07 çocuk olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4.31 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini 4.08 çocuk ile Şırnak, 3.9 çocuk ile Ağrı izledi Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il 1.43 çocuk ile Kırklareli oldu.