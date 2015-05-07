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Yaşam

Türkiye CERN’e ortak üye oldu

Ortak üyelik statüsü, Mayıs 2014’te imzalanan anlaşmanın ardından hayata geçti

07 Mayıs 2015 12:12

Türkiye, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ortak üyesi oldu. Ortak üyelik statüsü, Mayıs 2014’te imzalanan anlaşmanın ardından hayata geçti.

Türkiye, Büyük Patlama simülasyonları gerçekleştirerek Evren’in sırlarını çözmeye çalışan CERN’e ortak üye oldu. CERN’in sayfasından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmanın ardından Türkiye’nin yeni ortak üye haline geldiğini duyurdu.

CERN, 110 Türk bilim insanının ortak deney ve çalışmalarda yer almak için kayıtlı bulunduğunu ve bugüne kadar Büyük Hadron Çarpıştırcısı (LHC) ile ISOLDE tesislerinde katılım gösterdiklerini not düştü.

Türk fizikçilerin CHORUS nötrino deneyinde veri analizi alanında önemli katkılar sağladığına dikkat çeken CERN, uzayı kaplayan karanlık maddeyi tespit etmeyi amaçlayan AMS (Alfa Manyetik Spektrometre) deneylerinde de Türk bilim insanlarının yer aldığını belirtti.

Türkiye’nin ortak üye haline gelmesinin CERN ile Türk bilim topluluğu arasındaki uzun süreli bağları daha da güçlendireceği ifade edilirken, Türkiye CERN Konseyi toplantılarına katılmaya da hak kazandı. Ayrıca, Türk bilim insanları CERN’de tam zamanlı araştırmacı olabilecek, eğitimlere ve kariyer geliştirme programlarına katılabilecek.

Türk sanayisi, CERN ile ilgili çalışmalara ortak olabilecek ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde yer alabilecek

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