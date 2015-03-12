CERN evrenin oluşumunu araştırıyor



Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), evrenin oluşumunu araştırmaya devam ediyor. Yenilenmiş, dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı aracılığıyla yapılan testlerin evrenin yaradılışına ilişkin sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

CERN Genel Direktörü Rolf Dieter, düzenlediği basın toplantısında iki yıllık kapsamlı modernizasyon çalışmaları sonrası, mart ayı sonunda deneylere yeniden başlayacaklarını açıkladı.

Dieter, “Hepimiz çok heyecanlıyız“ şeklinde konuştu. Şu ana dek “Dünya Makinesi“ olarak adlandırılan hızlandırıcının tam kapasite çalışması için daha bir dizi testin gerekli olduğu belirtiliyor.

Higgs bozonu evrenin oluşumuna ışık tutuyor

İsviçre'nin Cern kentindeki tesislerde yapılan deneylerde, parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen Higgs bozonunun varlığı kanıtlanmış ancak hangi çeşit olduklarının tespit edilmesi için daha uzun süre çalışmalar yürütülmesi gerektiği bildirilmişti.#

Bilim insanları uzun süre evrenin doğumuna yol açtığına inanılan Büyük Patlama sırasında özellikle teorik fizikteki kütle mantığının temelini oluşturan Higgs parçacığı diye adlandırılan parçacıkların varlığını kanıtlamaya çabalamıştı.

1960'lı yıllarda İngiliz fizikçi Peter Higgs temel parçacıkların kütle kazanmasını açıklayan kuramını bilim dünyasına açıklamıştı. İngiliz fizikçinin adını alan Higgs bozonu 1993 yılında Nobel ödüllü fizikçi Leon Ledermann tarafından 'tanrı parçacığı' olarak adlandırılmıştı.