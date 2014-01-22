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Yaşam

Türkiye çay tüketiminde dünya şampiyonu!

Türklerin dünyada en fazla çay içen ulus olduğu ortaya çıktı. Listenin ikinci sırasında İrlandalılar, üçüncü sıradaysa İngilizler var

22 Ocak 2014 12:14

İngiliz pazar araştırma firması Euromonitor’a göre Türkiye, kişi başına düşen çay tüketiminde dünyada ilk sırada… Listenin ikinci sırasında İrlanda, üçüncü sırasında ise ise İngiltere bulunuyor.

İngiltere merkezli pazar araştırma firması Euromonitor tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, Türkiye’nin kişi başına düşen çay tüketiminde dünyada ilk sırada yer aldığını gösterdi. Kişi başına düşen yıllık 3 kilo 157 gramlık tüketimle Türkiye listede açık ara ilk sırada... Toplam tüketim oranı Çin ve Hindistan gibi ülkelerde daha fazla olsa da, nüfusa oranlandığında Türklerin dünyada en fazla çay içen ulus olduğu ortaya çıktı. Listenin ikinci sırasında İrlanda yer alırken, üçüncü sırada İngiltere bulunuyor. Bu ülkelerden sonra ise Rusya, Fas, Yeni Zelanda ve Mısır gibi ülkeler geliyor.

Bununla beraber bazı Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin araştırmada yer almadığı görüldü. 2006’da gerçekleştirilen bir başka araştırmada Irak, İran ve Libya gibi ülkelerin listenin en üst sıralarında yer aldıkları görülmüştü. Euromonitor’un ve Dünya Bankası verilerine dayanan araştırmanın son sıralarındaysa Kolombiya, Brezilya ve Meksika var.

 

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