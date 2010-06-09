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Politika

'Türkiye bölünüyor'

Wall Street Journal gazetesi, Türk vatandaşları öldürüldüğünde tek vücut olan Türkiye’nin, hükümetin olayı ele alma tarzı konusunda bölündüğünü

09 Haziran 2010 03:00

T24 - ABD’nin Wall Street Journal gazetesi, Türk vatandaşları öldürüldüğünde tek vücut olan Türkiye’nin, hükümetin olayı ele alma tarzı konusunda bölündüğünü yazdı.

İsrail’deki Jerusalem Post gazetesi Türkiye’nin Hamas’a artan desteğinin Filistin Yönetimi’ni kaygılandırdığını öne sürdü. Bir Filistinli yetkili gazeteye, Filistin Yönetimi liderliğinin, Gazze Şeridi üzerindeki ablukanın “koşulsuz” olarak kaldırılması doğrultusunda, Türkiye’nin Hamas’a yönelik politikasından hoşnutsuzluk duyduğunu ve “Türkiye’nin izlediği politikanın, Hamas’ı cesaretlendirirken Filistin Yönetimi’ne zarar verdiğini söyledi.


Levy: İddialar yalan

Haaretz gazetesi, Yahudi Fransız filozof ve gazeteci Bernard-Henri Levy’nin “İsrail’i şeytan gibi göstermekten vazgeçmenin zamanı geldi” başlıklı makalesini yayımladı. Levy Gazze’ye ablukanın İsrail’in yanı sıra Mısır tarafından da uygulandığını ve ılımlı Arap ülkelerinin de bu durumu desteklediğini belirtti.

Levy, Gazze ablukasının silah ve silah yapımında kullanılan malzemeleri içerdiğini, “Gazze sokaklarında insanların açlıktan öldüğü” iddiasının yalan olduğunu yazdı. Levy, Başbakan ?Erdoğan’ı eleştirerek, “Ermeni soykırımını hatırlatma cüretini gösterenleri hapse atan ancak, anti-semitik sloganlar atan binlerce göstericinin önünde İsrail’in ‘devlet terörünü’ kınamaktan çekinmeyen başbakan” ifadesini kullandı.


WSJ: Ateş körükleniyor

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye’de baskına reaksiyonda çatlak ortaya çıktığını belirttiği haberinde, “Geçen hafta gelişmelerin karşısında Gazze’ye yönelen bir gemide Türk vatandaşları öldürüldüğünde tek vücut olan Türkiye, hükümetin olayı ele alma tarzı ve yardım konvoyunu düzenleyen İslamcı yardım kuruluşunun rolü konusunda ise bölünüyor” diye yazdı.

Erdoğan’ın “Türkiye-İsrail ihtilafında ateşi körüklediğini” öne süren WSJ, baskınla ilgili kuşkuların, Fethullah Gülen’in eleştirilerinin ardından hız kazandığı belirtildi. Gazete, “Analistler, hükümetteki birçok kişinin büyük saygı duyduğu bir şahsiyetin devreye girmesini, İsrail karşıtı duygu fırtınasının kontrol dışına çıkması riskinin bulunduğu uyarısı olarak gördü” diye yazdı.

Newsweek dergisine konuşan Ortadoğu Dörtlüsü Özel Temsilcisi Tony Blair, “Geleneksel müttefikler olan İsrail ve Türkiye’nin zamanla uzlaşacağını umuyorum” dedi.


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