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Yaşam

Türkiye bir ülke hariç tüm sınır kapılarını açtı

"Tamamına sağlık kontrolü yapılacak; semptom görülenlere PCR testi yapılacak"

11 Haziran 2020 18:39

Türkiye, İran hariç yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kapatılan tüm sınır kapılarını açtı.

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