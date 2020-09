Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özistek'ten sosyal medya kullanıcılarına güvenlik ve şifre uyarısı

Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Twitter şifre sosyal medya kullanıcılarının basit güvenlik önlemlerini dahi atladıklarını belirterek, "İnanması güç ama dünyanın yüzde 60-70’inin şifresi 12345. Güçlü bir şifreniz yoksa hesabınızın ele geçirilmesi kaçınılmaz" yorumunu yaptı. Özistek, "Şifreniz bir büyük harf, rakam ve noktalama işaretlerinden oluşmalı ki kırılması zor olsun. Ayrıca her platform için aynı şifre kullanılmamalı ve belli aralıklarla değiştirilmeli” uyarısında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Özistek, ünlü isimlerin hesaplarının ele geçirilmiş olmasına pek de şaşırmadığını belirtti. Özistek, “Herkes hack’lenebilir. Nedeni basit: Dünya devleri teknoloji geliştirirken ‘genel kullanım’ şartlarını göz önüne alır. Bir sistem sofistike önlemler kullanılarak hack’lenemez hale getirilebilir ama o zaman da pek alıcısı olmaz. Örnekleyeyim. Twitter’a her girdiğinizde telefonunuza bir mesaj gelse ve o mesaj olmadan sisteme giremiyor olsanız 2-3 denemeden sonra ‘Kim uğraşacak, boş ver’ dersiniz. Bu nedenle sosyal medya ağları güvenliği optimum seviyede tutarak kullanıcı sayısını arttırırlar. Bu da her an hack’lenebilirsiniz demek.” diye konuştu.

"İkinci temel problem ise farkındalık" diyen Özistek “Sosyal medyada paylaşılan her şey umuma açık ve kolaylıkla erişilebilir düzeyde ve maalesef bunun farkında değiliz. Paylaştığınız bir yazı-fotoğraf silseniz dahi 10 yıl sonra karşınıza çıkabilir. Kötü niyetli kişiler bunları manipüle edebilir. Bir örnek daha vereyim. Sosyal medyaya ‘Bodrum’dayım, 2 ay yokum’ yazdınız. Tebrikler! Artık hırsızların hedefisiniz. Çocuğunuzun okul adresini tanımadığınız birine verir misiniz? Vermezsiniz. Ama konum işaretlemekte beis görmüyorsunuz. Paylaşımlarınızı sadece eşiniz, dostunuz görmüyor. Açık hedef olmak istemiyorsanız özel bilgi ve fotoğraflarınızı paylaşmamanızda fayda var.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Twitter'da 15 Temmuz'da aralarında Elon Musk, Apple, Barack Obama, Uber, Bill Gates ve Kanye West'in de bulunduğu çok sayıda hesap, bir grup tarafından ele geçirildi.

Siber saldırganlar bu hesaplardan yaptıkları paylaşımlarda BitCoin talep etti ve kendilerine BitCoin gönderenlere bir süre sonra iki katı BitCoin geri vereceklerini söyledi.

Twitter konuyla ilgili Perşembe gününün ilk saatlerinde (TSİ 05.38) yaptığı açıklamada, "Bazı kişilerin sosyal yollarla koordineli biçimde Twitter'ın iç sistemlerine erişimi olan çalışanlarımızı hedef aldığına inanıyoruz. Bu yolla aralarında teyitli hesapların da bulunduğu hesaplardan Tweet atıldığını biliyoruz. Başka ne tür kötü niyetli eylemlerde bulunmuş olabileceklerini incelemeye aldık" dedi.

Saldırının fark edilmesinden hemen sonra etkilenen hesapların kilitlendiği ve paylaşımların silindiğini belirten Twitter, tedbir amaçlı olarak çok sayıda teyitli hesaptan paylaşım yapılmasını da geçici bir süreliğine engellediklerini ifade etti. Twitter, açıklamasında bu adımın atılma gerekçesi olarak "Hoş olmasa da riskin azaltılması için gerekliydi" dedi.

Vice'a konuşan bir siber saldırgan, Twitter'dan bir kişinin kendilerine yardım ettiğini söylerken başka bir hacker da bir Twitter çalışanına para verdiklerini iddia etti.