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Politika

Türkiye Bilişim Derneği’nden “Özenli Türkçe Çalışma Grubu”

BTK Başkanı Sayan, internet ortamında kullanılan dilin millileştirilmesi için gereken adımları atacaklarını ifade etti

17 Ağustos 2017 12:36

Başbakan Binali Yıldırım’ın, sosyal medyada gençler arasında yaygınlaşan kısaltma, yabancı kelime ve bozuk cümle kullanımına dikkat çekerek, “Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçe’den ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık ‘Dur’ deme zamanı gelmiştir” uyarısı sonrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türk Dil Kurumu (TDK) ile işbirliği halinde bu konuda çalışma yapmaya hazırlanırken, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) de bünyesinde “Özenli Türkçe Çalışma Grubu” oluşturdu.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, sısa süre önce 15 bin bilişim ve teknoloji terimini Türkçe’leştiren sözlük hazırlayan Türkiye Bilişim Derneği’nin “Özenli Türkçe Çalışma Grubu”, bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştıracak. Çalışma grubu, sosyal medyadan dile yerleşen yabancı terimler için de Türkçe karşılıklar önerecek. Dernek, bu yeni kelimelerin gençler arasında yaygınlaşması için de çalışma yapacak. TBD; okullarda, seminerlerde, çalıştaylarda Türkçe bilişim terimlerinin tanıtılması ve kullanımının özendirilmesi için girişimlerde bulunacak.

Bazı öneriler 

TBD’nin hazırladığı sözlükte, “Ok” yerine “Tamam” denilmesi, yine gençlerin tercih ettiği kelimelerden “sound” yerine “ses”, “battery” yerine “pil”, “CD” yerine “yoğunteker”, “web” yerine “örümcek ağı”, “window” yerine “pencere”, “zoom” yerine “yakınlaştırmak”, “network” yerine “ağ”, “nickname” yerine “takma ad” kelimelerinin kullanılması öneriliyor.

Yazı dili uyarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da bilişim teknolojilerinin “yerli ve milli” olması için çalıştıklarını belirtirken, bu alandaki dilin de yerli ve milli olması gerektiğini söyledi. Sayan, kendilerinin de TDK ile birtakım çalışmalar yapacaklarını kaydederek, internet ortamında kullanılan dilin millileştirilmesi için gereken adımları atacaklarını ifade etti. Sayan, sosyal medyadaki dilin yazı diline dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

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