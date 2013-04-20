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Yaşam

Türkiye 'benekli ekmekle' tanışacak

Yeni ekmekle hamile, folik asit ihtiyacını, küçük bir çocuk veya yaşlı da gerekli vitamin ve minareli almış olacak

20 Nisan 2013 12:32

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, “Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği”nin yansımalarının 1 Temmuz’dan itibaren görüleceğini söyledi.

Özmen,Türkiye'nin ekmek ile ilgli çalışmalar yaptığını ve değişim ve gelişimlere ayak uydurdudunu belirtti. Türk halkının 1 Temmuz 2013’ten itibaren “benekli ekmek”le tanışacağını dile getirdi. Ekmekte posa ve lifin de bulunacağını ifade eden Özmen, şöyle devam etti

'Ekmekteki kepek oranının da bir miktar artacağına dikkati çeken Özmen, katkı maddelerinin yasaklanmasıyla ekmeğin bayatlama süresinin de gecikeceğini vurguladı. Yeni dönemde ekmeğin 13 çeşit vitamin ve mineralle zenginleştirileceğine işaret eden Özmen, şunları kaydetti: “Yeni ekmekle hamile, folik asit ihtiyacını, küçük bir çocuk veya yaşlı da gerekli vitamin ve minareli almış olacak. yeni ekmekle tartışmaya nokta koyacağız.'

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