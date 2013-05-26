Türkiye Barolar Birliği'nin yeni Başkanı Metin Feyzioğlu oldu

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 447 delegesi yeni başkanı belirlemek için bugün sandık başına gitti. Başkanlık için 3 aday kıyasıya mücadele ederken, Türkiye Barolar Birliği'nin yeni Başkanı Metin Feyzioğlu 209 oy ile başkan seçildi.

TBB’nin dört yıllığına yeni başkanı Metin Feyzioğlu oldu. İkinci kez aday olan Vedat Ahsen Coşar’ın Doğu ve Güneydoğu barolarının desteğini almasına rağmen oyu 159’da, Kazım Kolcuoğlu'nun oyu ise 68'de kaldı.

TBB’nin 32. Olağan Genel Kurulu’nun başkanlık ve Yönetim Kurulu seçimleri yapıldı. Seçimde Feyzioğlu, Coşar ve İstanbul Barosu eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu yarıştı. 447 delegenin oy kullandığı çekişmeli seçimin galibi Feyzioğlu oldu.

Adayların aldığı oylar şöyle;

Av.Prof.Dr.Metin Feyzioğlu 209

Av.V.Ahsen Coşar 159

Av.Kazım Kolcuoğlu 68

Metin Feyzioğlu kimdir?

Ceza hukuku profesörü olan Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Prof.Dr. Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu'nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945-) çiftinin tek çocuğudur.

Metin Feyzioğlu, annesi doğum sırasında vefat edince, dedesi ve anneannesi tarafından büyütüldü. 1986 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1992 yılında Kamu Hukuku yüksek lisansını tamamladı. Kamu Hukuku alanında 1995 yılında doktor unvanını aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında Yardımcı Doçent olarak atandı.

Columbia Üniversitesi'nden Hukuk İngilizcesi sertifikası bulunan Feyzioğlu 2000 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na getirildi, ancak bu görevi bir yıl sürdürdü. 10 Ekim 2010'da, 1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun başkanlığına seçildi.

18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi olan Feyzioğlu, evli ve iki kız çocuğu babası.