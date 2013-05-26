Barolar Birliği bugün yeni başkanını seçmek için sandığa gidiyor

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 447 delegesi yeni başkanı belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Başkanlık için 3 aday kıyasıya mücadele ederken, kulislerde, en çok delegesi bulunan İstanbul Barosu’nun belirleyici olacağı belirtiliyor.

TBB 32. Olağan Genel Kurulu dün başladı. Kurulun divan başkanlığına CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav seçildi. Barolar Birliği Başkanlık koltuğuna, mevcut Başkan Vedat Ahsen Coşar, Ankara Baro Başkanı Metin Feyzioğlu ve İstanbul Barosu avukatlardan Kazım Kolcuoğlu talip.

Radikal gazetesinin haberine göre, bugün yapılacak oylamada bu 3 aday arasında kıyasıya bir mücadele bekleniyor. Kulislerde ise "en çok delegesi bulunan" İstanbul Barosu’nun alacağı tavrın, yeni başkanın seçilmesinde etkili olacağı konuşuluyor.

‘Ulusalcılar’ ve ‘demokrat’lar: İstanbul Barosu’nun ‘ulusalcı’ ve ‘demokrat’ avukatlar adlandırmalarıyla bölünmüş olması ise bugünkü seçime ilişkin tahminleri güçleştiriyor. İstanbul Barosu’na bağlı ‘demokrat’ avukatların Kazım Kolcuoğlu’nu ‘ulusalcı’ eğilimde olanların ise Metin Feyzioğlu’nu destekleyeceği öne sürülüyor. Feyzioğlu’nun hem Ankara Barosu’ndan alacağı oylar hem de İstanbul Barosu’ndaki bölünmeden elde edeceği oylar sayesinde, başkanlık için daha avantajlı görülebileceğini vurgulayanlar da var.

İzmir-İstanbul ittifakı: Ancak bir başka yorum da Kazım Kolcuoğlu’nun İzmir Barosu ile ortak liste yaparak, seçilme şansını güçlendirdiği yönünde. Bu ittifakı, İstanbul Barosu’nun oylarının bölünebileceği düşüncesi nedeniyle yeterli görmeyen delegeler de var. Mevcut Başkan Ahsen Coşar’ın ise muhafazakârlardan ve Kürt illerindeki barolardan aldığı destek nedeniyle yeniden seçilme şansını gündeme getirdiği ifade ediliyor. Ancak bu illerdeki baroların az delege sahibi olması, Coşar için ‘sıkıntı’ yaratıyor. Bu değerlendirmelere rağmen, hangi adayın ipi göğüsleyeceği konusunda net bir tahminde bulunmak mümkün görünmüyor.



Coşar: Yargı siyasallaştı



Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan mevcut başkan Ahsen Coşar, "yargının siyasallaşmasından" yakındı. Yargının, geçmişte olduğu gibi bugün de bağımsız ve tarafsız olmadığını ileri süren ve iktidar tarafından siyasallaştırıldığını savunan Coşar şunları söyledi:

"Yeni anayasa taslağında kuvvetler ayrılığı ilkesine yer verilmemesi yönündeki düşünce, görüş ve önerilere karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Yeni anayasada bize göre yapılması gereken parlamenter sistemi korumak, yasamayı, yürütme erkini denetleyecek biçimde tahkim etmektir. Başkanlık sistemine karşıyız."



‘Barolar yok sayılıyor’



İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ise konuşmasında Ahsen Coşar’a seslenerek, "Siz 20 sene öncenin çok iyi bir birlik başkanı olurdunuz. Ama bu dönem başka bir dönem. Bu dönem, sadece basın bildirileriyle, açıklamalarla yetinilecek bir dönem değil. Eylemliliği zorunlu kılan bir dönem, gerektiğinde masaya yumruğun vurulmasını gerektiren bir dönem” dedi.

İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş da “Yargının siyasi iktidarın denetimine girdiği, hukukun üstünlüğünün yok edildiği, özel yargılamalarla hukuk güvenliğinin kalmadığı, avukatların ve baroların yok sayıldığı bir dönemden” geçildiğini savundu.