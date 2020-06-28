Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyelerinden Metin Feyzioğlu'na istifa çağrısı

Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyeleri Asude Şenol, Filiz Saraç, Hüseyin Özbek ve Sabri Çepik TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu istifaya davet etti.

Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, "Barolardan ve kendini seçenlerden kopan, güven kaybına uğrayan, kendini seçenlerin temsilinden vazgeçmiş TBB Başkanı’nın yapması gereken en doğru davranış istifa etmektir" ifadeleri kullanıldı.

Metin Feyzioğlu'nun baroların yapısının değiştirilmesi için hazırlanan taslak yasaya katkısı ve baroların yürüyüşündeki tavrı eleştirilere neden olmuştu.

Baroların yapısını ve delege seçim sistemini değiştirmek için AKP tarafından hazırlanan ve kesinleşmeyen taslağa göre beş binden fazla avukatın bulunduğu kentlerde, iki bin avukatın imzasıyla yeni baro kurulabilecek. Baro başkanlarının Başkan Metin Feyzioğlu’nu değiştirmek için olağanüstü kurultay çağrısı yaptığı Türkiye Barolar Birliği’nin delege yapısı da değişecek.

Baroların yürüyüşüne katılmayan Metin Feyzioğlu geçtiğimiz günlerde “İstifa etmemi gerektiren herhangi bir durum yok. Benle ilgili değil. Ben kanun koyucu değilim” demişti.

Ankara'da avukatların polis tarafından darp edildiği sırada TBB Başkanı Metin Feyziyoğlu'nun Anıtkabir'den fotoğraf paylaşmasına tepki gösteren TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Karahan da görevinden istifa etmişti.

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