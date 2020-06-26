Teklifle çoklu baro ve TBB'nin yapısını değiştiren delege sistemi geliyor

T24 Haber Merkezi

Baroların yapısını değiştirmek için harekete geçen AKP tarafından hazırlanan, hafta başına kadar son şekli verilmesi beklenen teklifin ayrıntıları netleşti. Son halini almayan teklifte, beş binden fazla avukatın bulunduğu kentlerde, iki bin avukatın imzasıyla yeni baro kurulabilmesine olanak tanınıyor. Baro başkanlarının Başkan Metin Feyzioğlu’nu değiştirmek için olağanüstü kurultay çağrısı yaptığı Türkiye Barolar Birliği’nin delege yapısı değişiyor. Mevcut düzenlemede, her üç yüz avukatın bir delege ile temsil edilmesi öngörülüyor. Teklifte ise baroların en az 10 yıl kıdemi olan üyeleri arasından seçilen üçer delegenin genel kurulda görev yapması ayrıca her beş bin avukatın bir delege ile temsil edilmesi düzenleniyor. Buna göre, 100 avukatın kayıtlı olduğu baro ile 4 bin 900 avukatın kayıtlı olduğu baro, üçer delege ile Türkiye Barolar Birliği’nin yönetim seçiminde eşit oy hakkına sahip olabilecek. 10 bin avukatın bağlı olduğu baro 5, 80 avukatın bağlı olduğu baro 3 delege ile temsil edilecek. Teklif, Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın olağanüstü kongre ile değiştirilmesini engelliyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra, TBB ve tüm barolarda yeniden seçim yapılmasını düzenliyor.

Henüz son hali verilmeyen teklifte yer alması beklenen düzenlemeler şöyle:

* Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla bir baro kurulabilecek. Kuruluş için iki bin avukatın imzası ve dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin Türkiye Barolar Birliği’ne verilmesi yeterli olacak. Kurucular kurulu, en geç altı ay içinde kuruluşu tamamlayacak ve olağan genel kurul yapacak. Baroya kayıtlı avukat sayısı iki binin altına düşerse, TBB, o baroyu asgari sayının altı ay için sağlanması için uyaracak. Eksiklik giderilemezse baronun varlığına son verme kararı alınacak. Buraya kayıtlı avukatlar başka baroya kaydolabilecek. Tasfiye edilen baronun malvarlığı TBB’ye geçecek.

* Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nun yapısı değişecek. Daha önce baroların en az 10 yıl kıdemi olan üyeleri arasında gizli oyla seçilen ikişer delege Genel Kurul’da görev yapıyordu. Bu sayı üçe çıktı. Mevcut düzenlemede, avukat sayısı yüzden fazla olan barolarda, yüzden sonraki her üç yüz üye için birer delege seçimi yapılıyordu. Teklifte, üye sayısı yüzden fazla olan barolarda her beş bin üyenin bir delege ile temsili düzenlemesi yer aldı. Bu düzenleme, avukat sayısı yüksek İstanbul, Ankara, İzmir gibi baroların TBB’deki etkinliğinin azalmasına yol açacak. 100’den az avukatın kayıtlı olduğu baro üç delegeyle temsil edilecek. 4900 avukatın kayıtlı olduğu baro da yine üç delegeyle temsil hakkına sahip olacak. 10 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda ise delege sayısı ancak 5 olabilecek.

Olağanüstü seçim yok

* En az 25 baronun yönetim kurulunun çağrısıyla Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilecek ancak olağanüstü toplantıda seçim yapılamayacak.

* Birden fazla baronun olduğu illerde, adli yardım büroları ve diğer kurullar, baroların üye sayısına göre eşit temsille oluşturulacak.

Önce kanun, sonra seçim

* Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 yılı ekim ayının ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı aralık ayı içinde yapılacak.

* Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

* Yeni avukatlar, hangi baroya kaydolduysa, o baroya kayıtlı avukatın yanında staj yapabilecek.

* Avukatlara yönelik soruşturmalarda, aramalar, o avukatın kayıtlı olduğu baronun temsilcisinin nezaretinde yapılacak.

* Baro keseneği, mesleğin ilk beş yılında yarı oranında alınacak.