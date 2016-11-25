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Türkiye, Avusturya'dan hangi silahları alıyor?

Avusturya Parlamentosu Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararı almıştı

25 Kasım 2016 23:24

Avusturya Parlamentosu Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararı aldı. Kararda, "darbe girişiminin ardından muhaliflere yönelik operasyonlar, memuriyetten toplu uzaklaştırmalar ve askeri operasyonlarda sivillerin hayatını kaybetmesi" gerekçe gösterildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, karara ilişkin, "Avusturya'nın aldığı bu kararı kesinlikle kınıyoruz" dedi.

Bakan Işık, alınan karar hakkında, "Bugün alınan kararın çok daha şiddetlisi 74 Barış Harekatı'nda Türkiye'ye karşı uygulanmıştı ama o uygulama ASELSAN'ı doğurdu. Avusturya'nın koyduğu bu silah satışından Türkiye'nin pratikte etkilenmeyeceğini size söylemem gerekiyor. Bu tip uygulamalar Türkiye'nin savunma sanayinde milli ve yerli silahlarını geliştirmesinde bize daha ciddi bir motivasyon sağlayacak" dedi.

 

Türkiye hangi silahları alıyor?

 

Mahmut Gürer'in Habertürk'te yer alan haberine göre, en kritik olanı ilk silahlı milli İHA Bayraktar ile ilgili. Bayraktar Avusturya'nın Rotax firması tarafından üretilen "912 model" motoru kullanıyor. Karar mevcut İHA'ları etkilemeyecek, ancak savunma kaynakları önümüzdeki süreçte Bayraktar için farklı bir motor kullanımına yönelmenin mümkün olduğunu vurguluyor.

Avusturya'dan ayrıca güvenlik güçleri tarafından kullanılan Glock marka tabanca ve Steyr keskin nişancı tüfekleri alınıyor. Bu silahlar da artık alınmayacak, yerlerine alternatif bakılacak. Savunma kaynakları bunların kolay ikame edilebileceğine dikkat çekiyor.

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